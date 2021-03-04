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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan şehit Korgeneral Erbaş'ın eşi ve ablasına taziye telefonu

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Bingöl'den Tatvan'a gitmek üzere kalkan askeri helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan Korgeneral Osman Erbaş'ın eşi Ziynet Erbaş ve ablası Gülten Ünal ile telefonda görüşerek, taziyelerini iletti.

Abdullah Yasin Güler   | 04.03.2021
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan şehit Korgeneral Erbaş'ın eşi ve ablasına taziye telefonu

Ankara

Edinilen bilgiye göre Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, görüşmede, hayatını vatan ve milletin müdafaasına vakfeden Korgeneral Osman Erbaş'ın elim bir kazada hayatını kaybetmesinden duyduğu büyük üzüntüyü ifade ederek, şehit komutana Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve sevenlerine başsağlığı diledi.


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