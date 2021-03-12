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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan şehit Korgeneral Erbaş'ın ailesine taziye ziyareti

Abdullah Yasin Güler,Zafer Fatih Beyaz   | 12.03.2021
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan şehit Korgeneral Erbaş'ın ailesine taziye ziyareti Fotoğraf: Muhammet Fatih Oğraş/AA

Ankara

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 4 Mart'ta Bitlis'te askeri helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu şehit düşen Korgeneral Osman Erbaş'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Oktay, Kadıköy Fenerbahçe Orduevinde gerçekleşen ziyarette, Erbaş'ın annesi, babası, eşi, oğlu, kızı ve kardeşlerine taziyelerini iletti.

Duaların ardından Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Erbaş'ın ailesine Kur'an-ı Kerim ve Türk bayrağı takdim etti.

Ziyarette Oktay'a, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk da eşlik etti.

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