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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan şehit askerler için başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, terör örgütü tarafından Barış Pınarı Harekatı bölgesinde düzenlenen saldırıda şehit düşen askerler için başsağlığı diledi.

Abdullah Yasin Güler   | 10.12.2020
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan şehit askerler için başsağlığı mesajı

Ankara

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Barış Pınarı Harekatı bölgesinde hain terör örgütü tarafından düzenlenen alçakça saldırıda şehit düşen kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı. 

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