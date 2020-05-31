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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan şehit askerler için başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Hakkari'de teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit olan askerler için başsağlığı mesajı yayımladı.

Ahmet Sertan Usul   | 31.05.2020
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan şehit askerler için başsağlığı mesajı

Ankara

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Hakkari'de hain terör örgütü mensuplarıyla çıkan çatışmada şehit olan kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Mekanları cennet olsun." ifadelerini kullandı.

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