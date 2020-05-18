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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan şehit asker için taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Kars'ta teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan askere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.

Ahmet Sertan Usul   | 18.05.2020
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan şehit asker için taziye mesajı

Ankara

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kars'ın Kağızman ilçesinde çıkan çatışmada şehit olan asker için Twitter hesabından paylaştığı taziye mesajında, "Bu kalleş saldırının hesabını soracağız. Terörün kökünü bu topraklardan kazımaya kararlıyız." ifadesini kullandı.

Oktay, şehit askere Allah'tan rahmet, ailesine ve millete başsağlığı, yaralılara acil şifalar diledi.


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