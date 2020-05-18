Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan şehit asker için taziye mesajı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Kars'ta teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan askere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.
Ankara
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kars'ın Kağızman ilçesinde çıkan çatışmada şehit olan asker için Twitter hesabından paylaştığı taziye mesajında, "Bu kalleş saldırının hesabını soracağız. Terörün kökünü bu topraklardan kazımaya kararlıyız." ifadesini kullandı.
Kars’ta, terör örgütü mensuplarıyla çıkan çatışmada şehit olan kahraman askerimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Ailelerinin ve milletimizin başı sağ olsun.— Fuat Oktay (@fuatoktay) May 18, 2020
Bu kalleş saldırının hesabını soracağız. Terörün kökünü bu topraklardan kazımaya kararlıyız.
Oktay, şehit askere Allah'tan rahmet, ailesine ve millete başsağlığı, yaralılara acil şifalar diledi.
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