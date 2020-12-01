Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan şehit asker için başsağlığı mesajı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Hakkari Çukurca'da meydana gelen araç kazasında şehit olan Osman Güler'e rahmet diledi.
Ankara
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Hakkari Çukurca'da meydana gelen araç kazası sonucu şehit olan kahraman Mehmetçiğimiz Osman Güler'e Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabırlar diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun. "ifadelerini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.