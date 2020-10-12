Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Oruç Reis paylaşımı: Çıktığın bu kutlu seferde yolun açık olsun
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, bakım çalışmaları tamamlanarak tekrar Akdeniz'e açılan sismik araştırma gemisi Oruç Reis'e ilgili yaptığı paylaşımda, "Çıktığın bu kutlu seferde yolun açık olsun. Müjdeli haberlerini bekliyoruz." ifadelerini kullandı.
Ankara
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, bakım çalışmaları tamamlanarak tekrar Akdeniz'e açılan sismik araştırma gemisi Oruç Reis'in yolunun açık olmasını diledi.
#OruçReis çıktığın bu kutlu seferde yolun açık olsun.— Fuat Oktay (@fuatoktay) October 12, 2020
Müjdeli haberlerini bekliyoruz. https://t.co/IrNSleDKOb
Oktay, sosyal medya hesabından, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in Oruç Reis ile ilgili paylaşımını retweet yaptı.
Fuat Oktay, paylaşımında, "Oruç Reis, çıktığın bu kutlu seferde yolun açık olsun. Müjdeli haberlerini bekliyoruz." ifadesini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.