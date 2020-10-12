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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Oruç Reis paylaşımı: Çıktığın bu kutlu seferde yolun açık olsun

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, bakım çalışmaları tamamlanarak tekrar Akdeniz'e açılan sismik araştırma gemisi Oruç Reis'e ilgili yaptığı paylaşımda, "Çıktığın bu kutlu seferde yolun açık olsun. Müjdeli haberlerini bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Abdullah Yasin Güler   | 12.10.2020
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Oruç Reis paylaşımı: Çıktığın bu kutlu seferde yolun açık olsun

Ankara

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, bakım çalışmaları tamamlanarak tekrar Akdeniz'e açılan sismik araştırma gemisi Oruç Reis'in yolunun açık olmasını diledi. 

Oktay, sosyal medya hesabından, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in Oruç Reis ile ilgili paylaşımını retweet yaptı.

Fuat Oktay, paylaşımında, "Oruç Reis, çıktığın bu kutlu seferde yolun açık olsun. Müjdeli haberlerini bekliyoruz." ifadesini kullandı.

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