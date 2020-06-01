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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan 'normalleşme süreci' paylaşımı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "Yeni normal hayatın tüm kurallarına titizlikle, hiçbir gevşemeye mahal vermeksizin uyalım. Bu sadece kendimize ve yakınlarımıza değil, milletimize karşı da sorumluluğumuzdur." değerlendirmesinde bulundu.

Ahmet Sertan Usul   | 01.06.2020
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan 'normalleşme süreci' paylaşımı

Ankara

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, bugün itibarıyla "yeni normal hayat" geçildiğini belirterek, bazı kısıtlamaların sona ermesinin yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelenin bittiği anlamına gelmediğini vurguladı.

Bundan sonraki süreçte de tedbiri elden bırakmayacaklarının altını çizen Oktay, şunları kaydetti:

"Yeni normalde fiziki mesafe, maske ve hijyen olmazsa olmazımız. Amacımız salgınla mücadelemizde elde ettiğimiz kazanımları kaybetmeden, aşama aşama normale dönmek. Yeni normal hayatın tüm kurallarına titizlikle, hiçbir gevşemeye mahal vermeksizin uyalım. Bu sadece kendimize ve yakınlarımıza değil, milletimize karşı da sorumluluğumuzdur."

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