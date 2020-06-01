Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan 'normalleşme süreci' paylaşımı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "Yeni normal hayatın tüm kurallarına titizlikle, hiçbir gevşemeye mahal vermeksizin uyalım. Bu sadece kendimize ve yakınlarımıza değil, milletimize karşı da sorumluluğumuzdur." değerlendirmesinde bulundu.
Ankara
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, bugün itibarıyla "yeni normal hayat" geçildiğini belirterek, bazı kısıtlamaların sona ermesinin yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelenin bittiği anlamına gelmediğini vurguladı.
1️⃣Bugün itibariyle “yeni normal” hayata geçiş yapıyoruz... Ancak bazı kısıtlamaların sona ermesi, Kovid-19 ile mücadelemizin bittiği anlamına gelmiyor. Bundan sonraki süreçte de tedbiri asla elden bırakmayacağız. Yeni normalde fiziki mesafe, maske ve hijyen olmazsa olmazımız.— Fuat Oktay (@fuatoktay) June 1, 2020
Bundan sonraki süreçte de tedbiri elden bırakmayacaklarının altını çizen Oktay, şunları kaydetti:
"Yeni normalde fiziki mesafe, maske ve hijyen olmazsa olmazımız. Amacımız salgınla mücadelemizde elde ettiğimiz kazanımları kaybetmeden, aşama aşama normale dönmek. Yeni normal hayatın tüm kurallarına titizlikle, hiçbir gevşemeye mahal vermeksizin uyalım. Bu sadece kendimize ve yakınlarımıza değil, milletimize karşı da sorumluluğumuzdur."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.