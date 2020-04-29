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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Kut'ül Amare Zaferi mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kut'ül Amare Zaferi'nin 104'üncü yıl dönümünde tüm şehitleri saygı ve rahmetle andı.

Ahmet Sertan Usul   | 29.04.2020
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Kut'ül Amare Zaferi mesajı

Ankara

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Tarihi zaferlerle dolu şanlı ordumuzun destanlarından olan Kut'ül Amare Zaferi'nin 104. yıl dönümünde tüm şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyorum. Ruhları şad, mekanları cennet olsun." ifadelerini kullandı.

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