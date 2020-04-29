Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Kut'ül Amare Zaferi mesajı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kut'ül Amare Zaferi'nin 104'üncü yıl dönümünde tüm şehitleri saygı ve rahmetle andı.
Ankara
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Tarihi zaferlerle dolu şanlı ordumuzun destanlarından olan Kut'ül Amare Zaferi'nin 104. yıl dönümünde tüm şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyorum. Ruhları şad, mekanları cennet olsun." ifadelerini kullandı.
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Tarihi zaferlerle dolu şanlı ordumuzun destanlarından olan #KutülAmare Zaferi'nin 104. yıl dönümünde tüm şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyorum. Ruhları şad, mekanları cennet olsun. pic.twitter.com/pCLAB9RNKw— Fuat Oktay (@fuatoktay) April 29, 2020