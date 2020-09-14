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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan KKTC Cumhurbaşkanı adayı Arıklı'ya geçmiş olsun telefonu

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Kovid-19 testi pozitif çıkan KKTC Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Erhan Arıklı'yı telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Muhammet İkbal Arslan   | 14.09.2020
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan KKTC Cumhurbaşkanı adayı Arıklı'ya geçmiş olsun telefonu

Lefkoşa

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki (KKTC) Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Erhan Arıklı'yı telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Oktay, testi pozitif çıkan Arıklı'nın sağlık durumu hakkında bilgi alarak, kısa sürede iyileşmesini diledi.

Arıklı, sosyal medya hesabından Kovid-19 testinin pozitif çıktığını açıklamıştı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, dün yaptırdığı testin sonucu pozitif çıkan YDP Genel Sekreteri Bertan Zaroğlu için de Arıklı'yı aramış ve geçmiş olsun dileklerini iletmişti.

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