Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan İstiklal Marşı'nın kabulünün 100'üncü yıl dönümü paylaşımı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İstiklal Marşı'nın Meclis'te kabulünün 100'üncü yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.
Ankara
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Özgürlük ve bağımsızlığımızın sembolü olan İstiklal Marşı'mızın kabulünün 100. yılında vatan şairimiz Mehmet Akif Ersoy başta olmak üzere, istiklal mücadelemizin tüm kahramanlarını rahmet ve minnetle yad ediyorum." ifadelerini kullandı.
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Özgürlük ve bağımsızlığımızın sembolü olan İstiklal Marşımızın kabulünün 100. yılında vatan şairimiz #MehmetAkifErsoy başta olmak üzere, istiklal mücadelemizin tüm kahramanlarını rahmet ve minnetle yâd ediyorum. #İstiklalMarşı100Yaşında pic.twitter.com/i7zEiei3F9— Fuat Oktay (@fuatoktay) March 12, 2021