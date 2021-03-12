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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan İstiklal Marşı'nın kabulünün 100'üncü yıl dönümü paylaşımı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İstiklal Marşı'nın Meclis'te kabulünün 100'üncü yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Abdullah Yasin Güler   | 12.03.2021
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan İstiklal Marşı'nın kabulünün 100'üncü yıl dönümü paylaşımı

Ankara

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Özgürlük ve bağımsızlığımızın sembolü olan İstiklal Marşı'mızın kabulünün 100. yılında vatan şairimiz Mehmet Akif Ersoy başta olmak üzere, istiklal mücadelemizin tüm kahramanlarını rahmet ve minnetle yad ediyorum." ifadelerini kullandı.

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