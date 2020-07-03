Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Hendek'teki patlamada hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Sakarya'daki bir havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamaya ilişkin "Tüm imkanlarımızla işçi kardeşlerimizin ve Sakaryalıların yanındayız." açıklamasında bulundu.
Ankara
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda hayatını kaybedenler için Allah'tan rahmet diledi.
#Sakarya Hendek’te havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Tüm imkanlarımızla işçi kardeşlerimizin ve Sakaryalıların yanındayız.— Fuat Oktay (@fuatoktay) July 3, 2020
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, mesajında "Sakarya Hendek'te havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Tüm imkanlarımızla işçi kardeşlerimizin ve Sakaryalıların yanındayız." ifadelerini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.