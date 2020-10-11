Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Hatay için geçmiş olsun mesajı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Hatay'da meydana gelen yangının vatanını, milletini seven herkesin yüreğini sızlattığını belirtti.
Ankara
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Hatay'ın Belen ilçesinde başlayan, rüzgarın da etkisiyle İskenderun ve Arsuz ilçelerine sıçrayan ve dün kontrol altına alınan yangına ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
Hatay'da gördüğümüz manzara vatanını, milletini seven herkesin yüreğini sızlatmıştır.— Fuat Oktay (@fuatoktay) October 10, 2020
Yangından etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, söndürme çalışmalarında her zamanki gibi insan üstü bir gayret sarfeden görevlilerimize kolaylıklar diliyorum.
"Hatay'da gördüğümüz manzara vatanını, milletini seven herkesin yüreğini sızlatmıştır." ifadesini kullanan Oktay, yangından etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.
Oktay, söndürme çalışmalarında insan üstü bir gayret sarf eden görevlilere kolaylıklar diledi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.