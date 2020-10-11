Euro
9.31
Dolar
7.87
BIST 100
1,165.70
Altın
1,930.34
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Hatay için geçmiş olsun mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Hatay'da meydana gelen yangının vatanını, milletini seven herkesin yüreğini sızlattığını belirtti.

Abdullah Yasin Güler   | 11.10.2020
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Hatay için geçmiş olsun mesajı

Ankara

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Hatay'ın Belen ilçesinde başlayan, rüzgarın da etkisiyle İskenderun ve Arsuz ilçelerine sıçrayan ve dün kontrol altına alınan yangına ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

"Hatay'da gördüğümüz manzara vatanını, milletini seven herkesin yüreğini sızlatmıştır." ifadesini kullanan Oktay, yangından etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Oktay, söndürme çalışmalarında insan üstü bir gayret sarf eden görevlilere kolaylıklar diledi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Belçika'da Kovid-19 vakaları rekor seviyede
Rusya'da Kovid-19 vakası sayısı 1 milyon 298 bini geçti
Kovid-19 ile 'güzellik harcamaları' kısıldı
Prof. Dr. Balbay: Bir nefes için gözlerimizin içine çaresizce bakan hastalar gördük
Kovid-19 salgınında 65 kamu tesisi mağdur kadınların hizmetine sunuldu

Benzer haberler

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Hatay için geçmiş olsun mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Hatay için geçmiş olsun mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan eski bakan Turhan'a geçmiş olsun mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: KKTC'ye 117 milyon lira aktarıyoruz