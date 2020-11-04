Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Hakkari'de şehit olan işçi için başsağlığı mesajı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Hakkari Derecik kırsalında şehit olan işçimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum" dedi.
Ankara
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Hakkari'nin Derecik kırsalında PKK'lı teröristlerce şehit edilen işçiye Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.
Hakkari Derecik kırsalında şehit olan işçimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum.— Fuat Oktay (@fuatoktay) November 4, 2020
Devletimiz gözü dönmüş terör örgütüne bu alçaklıklarının bedelini en ağır şekilde ödetmeye devam edecektir. pic.twitter.com/01AnZCywj1
Oktay, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Hakkari Derecik kırsalında şehit olan işçimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Devletimiz gözü dönmüş terör örgütüne bu alçaklıklarının bedelini en ağır şekilde ödetmeye devam edecektir." ifadelerini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.