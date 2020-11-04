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Kayseri'de 2016'daki terör saldırısının failleri tutuklandı - VTR
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Hakkari'de şehit olan işçi için başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Hakkari Derecik kırsalında şehit olan işçimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum" dedi.

Mehmet Tosun   | 04.11.2020
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Hakkari'de şehit olan işçi için başsağlığı mesajı

Ankara

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Hakkari'nin Derecik kırsalında PKK'lı teröristlerce şehit edilen işçiye Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.

Oktay, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Hakkari Derecik kırsalında şehit olan işçimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Devletimiz gözü dönmüş terör örgütüne bu alçaklıklarının bedelini en ağır şekilde ödetmeye devam edecektir." ifadelerini kullandı.

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