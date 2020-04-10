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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan görev başındaki polislere ziyaret

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 175'inci yıl dönümü dolayısıyla ziyaret ettiği görev başındaki polislere "Koronavirüse rağmen gece gündüz nöbettesiniz. Vatandaşımızın, milletimizin güvenliğini sağlıyorsunuz." dedi.

Ahmet Sertan Usul   | 10.04.2020
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan görev başındaki polislere ziyaret Fotoğraf: Muhammet Fatih Oğraş/AA

Ankara

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 175'inci yıl dönümü dolayısıyla Dumlupınar Bulvarı üzerindeki polis kontrol noktasını ziyaret ederek, güvenlik güçlerinin Polis Haftası'nı kutladı.

Sosyal mesafeyi koruyarak uzaktan selamladığı polislere görevlerinde başarılar dileyen Oktay, "Koronavirüse rağmen gece gündüz nöbettesiniz. Vatandaşımızın, milletimizin güvenliğini sağlıyorsunuz. Allah razı olsun." diye konuştu.

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