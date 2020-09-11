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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a tepki: Sömürge zihniyetinin temsilcisi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik açıklamaları nedeniyle Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a "sömürge zihniyetinin temsilcisi" ifadesiyle tepki gösterdi.

İsa Toprak   | 11.09.2020
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a tepki: Sömürge zihniyetinin temsilcisi

Ankara

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik açıklamaları nedeniyle Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a "sömürge zihniyetinin temsilcisi" ifadesiyle tepki gösterdi.

Oktay, sosyal medya hesabından Macron'un Erdoğan'ı hedef alan açıklamalarına ilişkin paylaşımda bulundu.

"ErdoğanınYanındayız" etiketiyle yaptığı paylaşımda Oktay, "Sömürge zihniyetinin temsilcisi Macron kendini bilmez açıklamalarına devam ededursun, biz Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan liderliğinde dünya mazlumlarına uzanan dost eli olmaya, milletimizle birlikte tarih yazmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

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