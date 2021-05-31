Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Dünya Tütünsüz Günü'nde 'sigarayı bırakın' çağrısı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Dünya Tütünsüz Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
Ankara
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Dünya Tütünsüz Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaştığı videolu mesajında, "Kendinize ve sevdiklerinize bir iyilik yapın, tam zamanı, Dünya Tütünsüz Günü'nde sigarayı bırakın." ifadelerini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.