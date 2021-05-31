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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Dünya Tütünsüz Günü'nde 'sigarayı bırakın' çağrısı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Dünya Tütünsüz Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Abdullah Yasin Güler   | 31.05.2021
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Dünya Tütünsüz Günü'nde 'sigarayı bırakın' çağrısı

Ankara

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Dünya Tütünsüz Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaştığı videolu mesajında, "Kendinize ve sevdiklerinize bir iyilik yapın, tam zamanı, Dünya Tütünsüz Günü'nde sigarayı bırakın." ifadelerini kullandı.

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