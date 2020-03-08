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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Dünya Kadınlar Günü mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Dünya Kadınlar Günü mesajında, "Fedakarlıklarıyla, sevgileriyle ve başarılarıyla hayatın her alanında bulunan kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum." ifadelerini kullandı.

Ahmet Sertan Usul   | 08.03.2020
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Dünya Kadınlar Günü mesajı

Ankara

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, "Fedakarlıklarıyla, sevgileriyle ve başarılarıyla hayatın her alanında bulunan kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum." ifadesini kullandı.

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