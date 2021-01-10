Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan depreme ilişkin açıklama: Ekiplerimiz sahada, süreci yakinen takip ediyoruz
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Kalecik'te meydana gelen depreme ilişkin, "Ekiplerimiz sahada, süreci yakinen takip ediyoruz. Rabb'im ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten korusun." ifadelerini kullandı.
Ankara
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kalecik ilçesinde meydana gelen 4,5 büyüklüğündeki deprem nedeniyle geçmiş olsun dileğinde bulundu.
Oktay, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Ankara Kalecik'te meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen deprem nedeniyle tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Ekiplerimiz sahada, süreci yakinen takip ediyoruz. Rabb'im ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten korusun." ifadelerini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.