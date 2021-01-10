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Ankara'nın Kalecik ilçesinde saat 22.53'te, 4,5 büyüklüğünde meydana gelen deprem Akyurt'ta da hissedildi
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan depreme ilişkin açıklama: Ekiplerimiz sahada, süreci yakinen takip ediyoruz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Kalecik'te meydana gelen depreme ilişkin, "Ekiplerimiz sahada, süreci yakinen takip ediyoruz. Rabb'im ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten korusun." ifadelerini kullandı.

Abdullah Yasin Güler   | 10.01.2021
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan depreme ilişkin açıklama: Ekiplerimiz sahada, süreci yakinen takip ediyoruz

Ankara

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kalecik ilçesinde meydana gelen 4,5 büyüklüğündeki deprem nedeniyle geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Oktay, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Ankara Kalecik'te meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen deprem nedeniyle tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Ekiplerimiz sahada, süreci yakinen takip ediyoruz. Rabb'im ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten korusun." ifadelerini kullandı.

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