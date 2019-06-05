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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Darülaceze'ye bayram ziyareti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, kızı Fatma Zehra Oktay ile Kayışdağı'ndaki Darülaceze'yi ziyaret etti.

Başak Akbulut Yazar   | 05.06.2019
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Darülaceze'ye bayram ziyareti

İstanbul

Oktay'dan Darülaceze'ye bayram ziyareti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, kızı Fatma Zehra Oktay ile Ramazan Bayramı dolayısıyla Kayışdağı'ndaki Darülaceze'ye ziyarette bulundu. ( Muhammet Fatih Oğraş - Anadolu Ajansı )

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, kızı Fatma Zehra Oktay ile Ramazan Bayramı dolayısıyla Kayışdağı'ndaki Darülaceze'ye ziyarette bulundu.

Ramazan Bayramı'nı İstanbul'da geçiren Oktay, Kayışdağı'nda bulunan Darülaceze'yi ziyaret ederek, hasta ve yaşlılarla sohbet etti.

Oktay'a kızı Fatma Zehra Oktay'ın yanı sıra, Darülaceze Müdürü Reşit Taşkın da eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, bina bahçesinde huzurevi sakinleri ile bayramlaştı, sağlık sorunları olan iki darülaceze sakinini de odalarında ziyaret etti. Oktay, huzurevi sakinlerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını iletti.

Oktay, ziyarete ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklama, Darülaceze'yi ziyaret ettiği için çok mutlu olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, şunları kaydetti:

"Huzurevilerimiz bizim geleceğimiz. Onların mutluluğu bizim mutluluğumuz. Burada aslında geçmişle gelecek arasındaki köprünün ne olduğunu görüyoruz. Aynı zamanda geçmişimizi de görüyoruz. Bütün tarih şu anda onların hafızasında, koca yaşanmış yıllar. Ziyaret etmek, onlarla birlikte olmak, bizi bambaşka bir dünyaya götürüyor. Gerçekten çok mutlu oldum. Buraya geldiğim an ile ayrıldığım an arasında dünyalar kadar fark var. Herkesin ayrı bir dünyası, hikayesi var ama hep birlikte bir Türkiye'yiz. Cumhurbaşkanımız hep söylüyor. Burada olmaktan çok mutlu oldum. Yöneticilerimize, çalışanlarımıza ve tüm arkadaşlarımıza yürekten teşekkür ediyorum. Muhteşem bir hizmet. Hepsi de duacı. Bu dualar bizi geleceğe dimdik taşıyacak inşallah. Bayramınızı tebrik ediyorum."

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, sohbet ettiği Darülaceze çalışanları ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

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