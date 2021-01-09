Euro
9.03
Dolar
7.38
BIST 100
1,540.61
Altın
1,848.31
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan 'Çalışan Gazeteciler Günü' mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Abdullah Yasin Güler   | 09.01.2021
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan 'Çalışan Gazeteciler Günü' mesajı

Ankara

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Demokriyasilerin olmazsa olmazı basının asli ve en asil işlevi olan halkın doğru bilgilendirilmesi vazifesini, mesai mefhumu olmadan, fedakarca yerine getiren tüm değerli basın mensuplarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü tebrik ediyorum." ifadesini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'de son 24 saatte 9 bin 537 kişinin testi pozitif çıktı, 181 kişi hayatını kaybetti
İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth Kovid-19 aşısı oldu
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 378 bini geçti
İran Sağlık Konseyi: Kovid-19 süresince 200'ü aşkın doktor öldü, 3 bini ülkeden ayrıldı
İtalya'da Kovid-19 aşısı olanların sayısı 500 bini geçti

Benzer haberler

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan 'Çalışan Gazeteciler Günü' mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan 'Çalışan Gazeteciler Günü' mesajı

Mahir Ünal: Basın mensuplarımız salgınla mücadelenin görünmez kahramanları olarak tarihe geçti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Şehit Polis Fethi Sekin'i andı

Akar: TSK, her türlü tehdit ve tehlikeye karşı azim ve kararlılıkla mücadele etmekte

Akar: TSK, her türlü tehdit ve tehlikeye karşı azim ve kararlılıkla mücadele etmekte
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Somali'de vatandaşlarımızı hedef alan hain saldırıyı lanetliyorum

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Somali'de vatandaşlarımızı hedef alan hain saldırıyı lanetliyorum
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Kimse milletçe birlik, beraberlik ve dayanışmamızı bozamaz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Kimse milletçe birlik, beraberlik ve dayanışmamızı bozamaz