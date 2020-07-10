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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan 'Ayasofya' paylaşımı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "Fethin sembolü Ayasofya yeniden hakettiği statüye, özgürlüğüne kavuştu hamdolsun." ifadelerini kullandı.

İsa Toprak   | 10.07.2020
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan 'Ayasofya' paylaşımı

Ankara

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ayasofya'nın ibadete açılmasına ilişkin, "Fethin sembolü Ayasofya yeniden hak ettiği statüye, özgürlüğüne kavuştu hamdolsun." değerlendirmesinde bulundu.

Oktay, sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ayasofya'nın ibadete açılmasına dair Cumhurbaşkanı Kararını paylaşarak, hayırlı olması dileğinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "Tüm İslam alemine hayırlı ve mübarek olsun.‬ Fethin sembolü Ayasofya yeniden hak ettiği statüye, özgürlüğüne kavuştu hamdolsun. ‪Ayasofya üzerinden inananların mağduriyetine, tarihin mahkumiyetine son veren Cumhurbaşkanımız, Allah sizden razı olsun."

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