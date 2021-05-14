Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Avusturya Başbakanı Kurz'a 'İsrail bayrağı' tepkisi
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz'un, başbakanlık binasına İsrail bayrağı çektirmesine tepki gösterdi.
Ankara
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Avusturya Başbakanı sergilediği tavırla İsrail'in Gazze'de yaptığı katliamın altına imzasını attı. Filistin'de çocukların katliamına ortak olan, vicdan yoksunu bu zatın Avrupa'da artan İslam düşmanlığı ve faşizme de cesaret veren tutumu insanlık tarihine düşülen kara bir lekedir." ifadelerini kullandı.
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Avusturya Başbakanı sergilediği tavırla İsrail'in Gazze'de yaptığı katliamın altına imzasını attı. Filistin’de çocukların katliamına ortak olan, vicdan yoksunu bu zatın Avrupa’da artan İslam düşmanlığı ve faşizme de cesaret veren tutumu insanlık tarihine düşülen kara bir lekedir.— Fuat Oktay (@fuatoktay) May 14, 2021