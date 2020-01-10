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TBMM Başkanı Şentop 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla basın mensuplarıyla sohbet toplantısı gerçekleştiriyor
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan '10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü' mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutlayarak çalışmalarında başarılar diledi.

Ahmet Sertan Usul   | 10.01.2020
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan '10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü' mesajı

Ankara

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Twitter hesabından, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla paylaşım yaptı.

Fuat Oktay, mesajında, "Demokrasinin gelişmesine ve toplumsal bilincin oluşturulmasına değerli katkılar sunan, halkımızın doğru haber alması için özveriyle görevini yerine getiren basın mensuplarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyor, çalışmalarında başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.



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