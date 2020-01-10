Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan '10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü' mesajı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutlayarak çalışmalarında başarılar diledi.
Ankara
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Twitter hesabından, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla paylaşım yaptı.
Fuat Oktay, mesajında, "Demokrasinin gelişmesine ve toplumsal bilincin oluşturulmasına değerli katkılar sunan, halkımızın doğru haber alması için özveriyle görevini yerine getiren basın mensuplarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyor, çalışmalarında başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.
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