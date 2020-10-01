Euro
9.11
Dolar
7.76
BIST 100
1,145.82
Altın
1,902.80
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Yeni yasama yılının ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "Yeni yasama yılının ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyor, milletvekillerimize meclis çalışmalarında muvaffakiyetler diliyorum." ifadelerini kullandı.

Abdullah Yasin Güler   | 01.10.2020
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Yeni yasama yılının ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum

Ankara

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 27. Dönem 4. Yasama Yılı'nın başlaması dolayısıyla mesaj yayımladı.

Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "TBMM, 27. Dönem 4. Yasama Yılı açılışı, Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle gerçekleşti. Yeni yasama yılının ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyor, milletvekillerimize Meclis çalışmalarında muvaffakiyetler diliyorum." ifadesini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Eylül Hindistan için Kovid-19 salgınının en kötü ayı oldu
Filistin'de Kovid-19 vaka sayısı 51 bini aştı
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 211 bin 833'e yükseldi
İspanya'da artan Kovid-19 vakaları nedeniyle büyükşehirlere serbest dolaşım kısıtlaması geldi
Pfizer ve BioNTech Kovid-19 aşı adayının denemelerine Güney Afrika'da başladı

Benzer haberler

'Yeni yasama yılının ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum'

'Yeni yasama yılının ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum'

Erkan Akçay ve Levent Bülbül MHP grup başkanvekilliği görevlerine devam edecek

TBMM Başkanı Şentop: Türkiye vatan savunmasında Azerbaycan’ın yanında yer alacaktır

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, yeni yasama yılından beklentilerini anlattı

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, yeni yasama yılından beklentilerini anlattı
TBMM Başkanı Şentop, Pakistan Senato Başkanı Sanjrani ile görüştü

TBMM Başkanı Şentop, Pakistan Senato Başkanı Sanjrani ile görüştü

CHP Grup Başkanvekili Özkoç: CHP olarak kalbimiz, dualarımız ve desteğimiz Azeri kardeşlerimizle beraber

CHP Grup Başkanvekili Özkoç: CHP olarak kalbimiz, dualarımız ve desteğimiz Azeri kardeşlerimizle beraber