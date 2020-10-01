Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Yeni yasama yılının ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "Yeni yasama yılının ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyor, milletvekillerimize meclis çalışmalarında muvaffakiyetler diliyorum." ifadelerini kullandı.
Ankara
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 27. Dönem 4. Yasama Yılı'nın başlaması dolayısıyla mesaj yayımladı.
Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "TBMM, 27. Dönem 4. Yasama Yılı açılışı, Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle gerçekleşti. Yeni yasama yılının ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyor, milletvekillerimize Meclis çalışmalarında muvaffakiyetler diliyorum." ifadesini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.