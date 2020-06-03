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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, video konferansla "Kovid-19 Dönemi ve Sonrası İş Dünyası" toplantısına katılıyor.
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Türkiye

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Yeni normalin alternatif küresel üretim gücü Türkiye olacak

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "Yerli sanayimizi ithalat baskısına karşı tüm politikalarımızla korumaya kararlıyız. Yeni normalin alternatif küresel üretim gücü Türkiye olacak." dedi.

Ahmet Sertan Usul   | 03.06.2020
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Yeni normalin alternatif küresel üretim gücü Türkiye olacak

Ankara

TÜSİAD'ın "Kovid-19 Dönemi ve Sonrası İş Dünyası" konulu toplantısına video konferans yöntemiyle katılan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "Yerli sanayimizi ithalat baskısına karşı tüm politikalarımızla korumaya kararlıyız." değerlendirmesinde bulundu.

Oktay, "Yeni normalin alternatif küresel üretim gücü Türkiye olacak." dedi.

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