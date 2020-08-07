Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay yarın Lübnan'a gidecek
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, ziyarette Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, Meclis Başkanı Nebih Berri ve Başbakan Hassan Diyab ile görüşecek.
Ankara
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Beyrut'ta meydana gelen patlamayla sarsılan Lübnan'a yarın ziyarette bulunacak.
Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, Meclis Başkanı Nebih Berri ve Başbakan Hassan Diyab ile görüşecek olan Oktay'a, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da eşlik edecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.