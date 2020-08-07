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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay yarın Lübnan'a gidecek

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, ziyarette Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, Meclis Başkanı Nebih Berri ve Başbakan Hassan Diyab ile görüşecek.

İsa Toprak   | 07.08.2020
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay yarın Lübnan'a gidecek

Ankara

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Beyrut'ta meydana gelen patlamayla sarsılan Lübnan'a yarın ziyarette bulunacak.

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, Meclis Başkanı Nebih Berri ve Başbakan Hassan Diyab ile görüşecek olan Oktay'a, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da eşlik edecek.

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