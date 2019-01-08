Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay Venezuela'ya gidecek

ANKARA

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Venezuela Cumhurbaşkanı Nicolas Maduro'nun göreve başlama törenine katılacak.

Cumhurbaşkanı Yardımcılığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Oktay yarın Venezuela'ya gidecek.

Oktay, Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanarak Venezuella Cumhurbaşkanı seçilen Nicolas Maduro'nun perşembe günü düzenlenecek göreve başlama ve yemin törenine iştirak edecek.

Ziyaret kapsamında, Türkiye ve Venezuela ilişkilerinin bütün yönleriyle ele alınması ve bölgesel konularda görüş alışverişinde bulunulması öngörülüyor.

Oktay, ayrıca Venezuela'nın ve törenlere katılan ülkelerin liderleri ve muhataplarıyla da ikili görüşmeler gerçekleştirecek.

Muhabir: Zafer Fatih Beyaz