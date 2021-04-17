Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, vefatının 28. yılında 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ı andı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, vefatının 28. yılında 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ı rahmetle andı.
Ankara
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye'de ekonomik, siyasal ve de toplumsal alanda pek çok yeniliğe imza atan, ülkemizin önünde yepyeni ufuklar açan vizyoner devlet adamı, 8'inci Cumhurbaşkanımız Turgut Özal'ı vefatının 28'inci yıl dönümünde rahmet ve minnetle anıyorum." ifadesini kullandı.
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Türkiye'de ekonomik, siyasal ve de toplumsal alanda pek çok yeniliğe imza atan, ülkemizin önünde yepyeni ufuklar açan vizyoner devlet adamı, 8. Cumhurbaşkanımız #TurgutÖzal’ı vefatının 28'inci yıl dönümünde rahmet ve minnetle anıyorum. pic.twitter.com/Px19jrUpOq— Fuat Oktay (@fuatoktay) April 17, 2021