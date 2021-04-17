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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal için vefatının 28. yılında kabri başında düzenlenen anma törenine katılıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal için vefatının 28. yılında kabri başında düzenlenen anma törenine katılıyor.
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, vefatının 28. yılında 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ı andı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, vefatının 28. yılında 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ı rahmetle andı.

Abdullah Yasin Güler   | 17.04.2021
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, vefatının 28. yılında 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ı andı

Ankara

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye'de ekonomik, siyasal ve de toplumsal alanda pek çok yeniliğe imza atan, ülkemizin önünde yepyeni ufuklar açan vizyoner devlet adamı, 8'inci Cumhurbaşkanımız Turgut Özal'ı vefatının 28'inci yıl dönümünde rahmet ve minnetle anıyorum." ifadesini kullandı.

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