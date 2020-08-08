Euro
8.62
Dolar
7.30
BIST 100
1,060.59
Altın
2,033.64
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay ve Bakan Çavuşoğlu yurda döndü

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Beyrut Limanı'nda meydana gelen patlamayla sarsılan Lübnan'a destek ziyaretini tamamlayarak yurda döndü.

İsa Toprak   | 08.08.2020
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay ve Bakan Çavuşoğlu yurda döndü Fotoğraf: Muhammet Fatih Oğraş/AA

Ankara

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, beraberinde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye-Lübnan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş ile sabah saatlerinde başkent Beyrut'a geldi.

Burada önce Cumhurbaşkanı Mişel Avn tarafından karşılanan Oktay, daha sonra Başbakan Hasan Diyab ve Meclis Başkanı Nebih Berri ile görüştü.

Ziyarette, muhataplarına, ciddi şekilde zarar gören Beyrut Limanı ve çevresindeki binaların inşası konusunda Türkiye'nin yardım için hazır olduğunu anlatan Oktay, liman tekrar ayağa kaldırılıncaya kadar Mersin Limanı'nın Lübnan'ın hizmetinde olacağını ifade etti.

Daha sonra, patlamada yaralanan Türk vatandaşlarının aileleriyle görüşen Oktay, yaralıların durumu hakkında bilgi aldı. Oktay, doktorların izin vermesi halinde durumu ağır olan bir yaralının tedavisinin Türkiye'de yapılabileceğini belirtti.

Görüşmenin ardından Bakan Çavuşoğlu ile Lübnanlılara hitap eden Oktay, Lübnan ile Türkiye için "bir ailenin uzuvları gibi" benzetmesi yaparak, kimsenin iki ülkeyi ayıramayacağını vurguladı.

Bakan Çavuşoğlu da buradaki konuşmasında, "Ben Türk'üm, Türkmen'im" deyip de vatandaşlığı olmayan ancak almak isteyenlere vatandaşlık verileceğini açıkladı.

Lübnanlılarla buluşmanın ardından havaalanına hareket eden Oktay ve Çavuşoğlu, Beyrut'taki temaslarını tamamlayarak Ankara'ya döndü.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'de Kovid-19'dan yaşamını yitirenlerin sayısı 164 bini aştı
Almanya, Bulgaristan ve Romanya’nın bazı bölgelerini Kovid-19 konusunda riskli ilan etti
Kilis'te taziye ziyaretleri yasaklandı
İran'da Kovid-19 nedeniyle bir günde 132 kişi daha hayatını kaybetti
Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 882 bini geçti

Benzer haberler

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay ve Bakan Çavuşoğlu yurda döndü

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay ve Bakan Çavuşoğlu yurda döndü

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay ve Bakan Çavuşoğlu Beyrut'taki patlamada yaralanan Türklerin aileleriyle görüştü

AB Konseyi Başkanı Michel'den Beyrut'ta Lübnanlılara dayanışma mesajı

Hollandalı Büyükelçi'nin Beyrut'taki patlamada yaralanan eşi hayatını kaybetti

Hollandalı Büyükelçi'nin Beyrut'taki patlamada yaralanan eşi hayatını kaybetti
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Lübnan'a yardımlarımız devam edecek

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Lübnan'a yardımlarımız devam edecek
Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde hafta sonu da ziyaretçi yoğunluğu sürüyor

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde hafta sonu da ziyaretçi yoğunluğu sürüyor