Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Varlıklarıyla her daim bize güç veren annelerimizin Anneler Günü kutlu olsun
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Anneler Günü'nü kutladı.
Ankara
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Anneler Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Varlıklarıyla her daim bize güç veren, yokluklarıyla ise hep bir yanımızı eksik bırakan cennet kokulu annelerimizin Anneler Günü kutlu olsun. Baş tacımız olan kıymetli annelerimize en içten sevgi ve saygılarımı sunuyor, ahirete irtihal etmiş olanlara Allah'tan rahmet diliyorum." ifadelerini kullandı.
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