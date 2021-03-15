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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Türkiye'nin ayrımcılıkla örnek mücadelesi taviz vermeden devam edecektir"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde iki yıl önce iki camiye düzenlenen terör saldırısına ilişkin mesaj yayımladı.

Abdullah Yasin Güler   | 15.03.2021
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Türkiye'nin ayrımcılıkla örnek mücadelesi taviz vermeden devam edecektir"

Ankara

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Christchurch'te Müslümanları hedef alan terör saldırılarının yıl dönümünde, sadece İslamofobi'yi değil, Zenofobi'yi ve insanoğlunu derisinin rengi ya da inancı ile yargılayan çarpık zihniyeti lanetliyorum. Türkiye'nin ayrımcılıkla örnek mücadelesi taviz vermeden devam edecektir." ifadelerini kullandı.

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