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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, basın toplantısı düzenliyor.
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Türkiye

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Türkiye, Romanya'yı yakın bir müttefik olarak görmekte

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Türkiye, stratejik ortağı Romanya'yı geniş bir coğrafyanın geçiş noktasında yer alan bir istikrar kaynağı ve yakın bir müttefik olarak görmektedir." dedi.

Mümin Altaş   | 29.03.2019
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Türkiye, Romanya'yı yakın bir müttefik olarak görmekte

Ankara

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Türkiye, stratejik ortağı Romanya'yı Avrupa'nın doğusundan Balkanlar'a, Karadeniz'den Kafkasya'ya uzanan geniş bir coğrafyanın geçiş noktasında yer alan bir istikrar kaynağı ve yakın bir müttefik olarak görmektedir." dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay şunları söyledi:

"(FETÖ ile mücadele) Romanya'nın güvenliği için de tehdit oluşturan bu terör örgütünün, Romanya’daki yapılanmasıyla mücadelede karşılıklı iş birliğinin devamına büyük önem veriyoruz. AB-Türkiye ilişkilerinde yapıcı bir anlayışın egemen olmasına katkı sağlayan Romanya'nın ilkesel duruşunu ve gayretlerini memnuniyetle karşılıyoruz. Romanya'nın bu tavrının diğer Avrupa ülkelerine örnek teşkil etmesini umuyoruz."

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