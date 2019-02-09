Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "Tüketiciyi ve üreticiyi rahatlatacak bir çalışma içindeyiz. 50 kuruşa giden bir ürünün 5 liraya tüketicinin sofrasına indiğini gördüğümüzde bu bize ağır geliyor." dedi.

ANTALYA

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, AK Parti Antalya İl Başkanlığını ziyaretinde, Antalya'da coşkulu bir kalabalığı görmenin ve Antalyalıların sıcaklığını yüreğinde hissetmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun yıllardır siyasetin içerisinde olduğunu, sadece Antalya'da değil, bütün Türkiye'de Cumhurbaşkanının her türlü yükünü alan ve sınırlar ötesinde de kendisine omuz veren siyasi bir büyük olduğunu ifade eden Oktay, Çavuşoğlu'nu her zaman ve her şartta yanlarında bulduklarını dile getirdi.

Kendilerinin de her fırsatta ve şartta Çavuşoğlu'nun yanında olacaklarını vurgulayan Oktay, Çavuşoğlu'nun sadece Antalya'nın değil, Türkiye'nin şansı olduğunu belirtti.

AK Parti Antalya İl Başkanı İbrahim Ethem Taş'ın yüzde 43 ifadesini kullandığına değinen Oktay, "Bu bize bir şey ifade etmiyor.' diye düşünüyorum. Biz bugün burada 31 Mart akşamını göğüsler miyiz, göğüslemez miyizi konuşmuyoruz. Biz, 31 Mart akşamı bu ipi göğüsleyeceğiz. Orada zerre kadar şüphemiz yok. Konuştuğumuz şey bu ipi Türkiye'nin 81 il ölçeğinde düşündüğümüzde en önlerde göğüslüyor olmak. Antalya her zaman zoru başarmıştır. En önlerde göğüslüyor olmayı da başaracaktır, buna inanıyorum." diye konuştu.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'in, kente altyapı ve üstyapı anlamında değerli hizmetler verdiğine dikkati çeken Oktay, şöyle devam etti:

"Antalyalı bunu yakından biliyor. Sosyal belediyecilik, ulaşım altyapısının çözülmesi önemli ama olmazlarsa olmazlardan birisi şehrin kendisine ait kimliğinin karakterinin yüceltiliyor, büyütülüyor olması. Sadece korumadan da bahsetmiyoruz. Şehre ve yaşayanlarına değer katan bir belediyecilik anlayışıyla bu dönem öne çıkıyor olacak Menderes Türel'i de bu özellikleriyle biz AK Parti teşkilatı bünyesinde, onun da ötesinde gönül belediyeciliği anlamında önde gördük."

"İnşallah sonuna kadar da bu ipi önlerde göğüsleyeceğiz"

Cumhur İttifakı adaylarıyla Antalya'da ve ilçelerinde, 31 Mart akşamına kadar inançla bu yarışta var olacaklarını anlatan Oktay, "İnşallah sonuna kadar da bu ipi önlerde göğüsleyeceğiz. Bu sözü de Cumhurbaşkanımız adına almak isterim. Bu sadece bir temenni değil. Ben buradan dönüşte bu sözü de Cumhurbaşkanına iletmiş olayım." ifadesini kullandı.

Antalya'da bir afet yaşadıklarını hatırlatan Oktay, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İklim değişikliği olayını tüm Türkiye'de yaşıyoruz, dünyada yaşandığı gibi. Önceden hiç bilmediğimiz birçok şeyi yaşamaya başladık, Türkiye'de iklim hareketleriyle ilgili. Antalya'da önceden hortumu bilmezdik ama şu an Türkiye'nin farklı illerinde görmeye başladık. Bununla ilgili gerekli tedbirlerimizi almaya çalışıyoruz. İki aşamalı alıyoruz. Önceden bunu tahmin edebilirsek önlemleri alabiliriz. Bununla ilgili çok hızlı çalışıyoruz. İkincisi de olmuş olan afetlerle ilgili zararın en aza indirilmesine ilişkin yaptığımız çalışmalar. Hasar tespit çalışmaları devam ediyor. Hem AFAD hem de cumhurbaşkanlığı nezdindeki fonlarımızla gerek TARSİM gerek sigortalı olmayanlarla alakalı Cumhurbaşkanımızın talimatıyla zararların karşılanması çerçevesinde çalışmalarımızı yapıyoruz."

Seraları zarar gören Antalyalılara da kredi desteği verileceğini anımsatan Oktay, şunları kaydetti:

"Bu çok ciddi bir teşviktir. Maliyetinin çok çok altında tarımla seracılıkla uğraşanları teşvik edecek çözüm önerisi. Ziraat Bankası aracılığıyla 7 yıl vadeli 2 yılı da ödemesiz. Maliyetinin çok çok altında bir kredi desteğidir. Antalya'nın, Antalyalı'nın da bu fırsattan hem yaralarını sarma hem seracılık anlamındaki kapasitesini artırma anlamında sonuna kadar yararlanacağına yürekten inanıyorum. Buradaki kredi miktarına baktığımızda az bir krediden bahsetmiyoruz. Maliyetinin yüzde 75'inin kredilendirileceği teşvikten bahsediyoruz. Antalya turizm ve tarım şehri olduğu kadar sanayi şehri de. Yat turizmi değil, sadece yat yapımında da ülkenin en önde gelen illerinden birisi. Sıradan bir tekne yapımından bahsetmiyoruz. Katma değeri çok yüksek. Burada elde edilen yeteneklerin, kabiliyetin, kapasitenin havacılık alanında da VIP uçaklarının tasarımında ciddi şekilde değerlendirilebileceği bir kapasite bu. Antalya bir ihracat şehri. Sanayisiyle, turizmiyle, tarımıyla güzel insanıyla Türkiye'nin kalkınma hamlesine çok ciddi destek veriyor."

"Tüketiciyi ve üreticiyi rahatlatacak bir çalışma içindeyiz"

Türkiye'nin turizm hedeflerini revize ettiğini hatırlatan Oktay, yeni hedefin 70 milyon turist ve 70 milyar dolar gelir olarak belirlendiğini bildirdi.

Bu hedefe ulaşmada Antalya'nın etkin rol üstleneceğini ifade eden Oktay, "Antalya'nın 70 milyon turist 70 milyar dolar gelir hedefine ulaşmamız için yeniden bir hamle yapmasını bekliyoruz. Bundan en fazla payı Antalya'nın almasını arzuluyoruz." diye konuştu.

Turizmin çeşitlendirildiğini sadece deniz, kum, güneş olarak değil, tarihi, kültürü, inanç turizmi gibi potansiyelleri de zenginleştirdiklerini anlatan Oktay, Göbeklitepe'yi örnek gösterdi.

Antalya'nın aynı zamanda bir tarım kenti olduğunu vurgulayan Oktay, yeni hal yasasına da değinerek, "Tüketiciyi ve üreticiyi rahatlatacak bir çalışma içindeyiz. Yükünü, emeğini çektiğiniz ürünün tüketiciye giden boyutuna baktığınızda, buradan 50 kuruşa giden bir ürünün 5 liraya tüketicinin sofrasına indiğini gördüğümüzde bu bize ağır geliyor. Bunu da öncelikle Sayın Cumhurbaşkanımız her fırsatta dile getiriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Kazanacaksa her iki kesimin kazanması gerektiğini vurgulayan Oktay, sözlerine şöyle devam etti:

"Hem üreticimizin hem de tüketicilerimizin kazanmasını arzuluyoruz. Sofralarımızda uygun fiyatlarda sebze ve meyve tüketimini sağlıyor olmamız gerekiyor. Bu et boyutunda da aynı aslında. Ürünleri 50 kuruştan 5 liraya götüren aradaki sıkıntı her neyse bunu çözmek zorundayız. Bunun çözümü de iktidar olarak bizde. Dolayısıyla çalıştığımız hal yasası asla ve asla Antalya'daki üreticilerimizi veya diğer kentlerimizdeki üretildikten sonraki hale kadar gelen boyutu etkileyecek bir çalışma değil. Burada üretici birliklerinin güçlendirilmesi kesinlikle önemli, üreticilerimizin güçlendirilmesi kesinlikle önemli, üreticilerden alındıktan sonra sizlerden alındıktan sonra 5 liraya geçmeden tüketicilere ulaşıyor olması önemli. Dolayısıyla eğer burada bir çalışma yapıyorsak şuna inanmanızı arzu ediyorum, bu çalışma Antalyalıların, üreticilerin ve Antalya'da tarımla ilgilenen her kesimin faydasına bir çalışma olacaktır. Sizin aleyhinize bir çalışma asla çıkmaz. Sayın Cumhurbaşkanımızın da arzusu bu zaten."

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'in de bu konuyla yakından ilgilendiklerini aktaran Oktay, bu konuyla ilgili bir yasa hazırlanacaksa bunu TBMM'nin yapacağını, kendilerinin teknik anlamda çalışma yürüttüklerini bildirdi.

“31 Mart akşamı güzel müjdeyi ileteceğiz”

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da teşkilat üyeleriyle bugüne kadar fedakarca çalıştıklarını, çalışmaya devam edeceklerini belirterek, "Antalya'daki oyumuzu ikiye katladık, yüzde 43'lere çıkardık. Yüzde 50'nin üzerine de çıkabiliriz. Biz inanıyoruz ve çalışıyoruz. İnşallah Antalya’da tüm belediye başkan adaylarımızı tekrardan hizmet başına getireceğiz. İnşallah 31 Mart akşamı güzel müjdeyi Cumhurbaşkanımıza ve sizlere ileteceğiz." ifadelerini kullandı.