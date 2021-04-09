Euro
9.72
Dolar
8.16
BIST 100
1,393.24
Altın
1,743.21
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Siirt'te şehit olan uzman çavuş Erdem için taziye mesajı yayımladı

Abdullah Yasin Güler   | 09.04.2021
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Siirt'te şehit olan uzman çavuş Erdem için taziye mesajı yayımladı

Ankara

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Siirt'te terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda şehit olan asker için taziye mesajı yayımladı.

Oktay, Twitter hesabından paylaştığı mesajında, "Siirt'in Eruh ilçesinde hain terör örgütü mensuplarıyla girilen çatışmada şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Erkan Erdem'e Allah'tan rahmet, ailesine sabır diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Pfizer-BioNTech, ABD'de 12-15 yaş aralığına aşı için acil kullanım başvurusu yaptı
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Bakan Koca: Ülkemizde vakaların yaklaşık yüzde 40'ı İstanbul'da
Kovid-19'dan 35 bin 786 kişinin tedavisi/karantinası tamamlandı, 253 kişi yaşamını yitirdi
Kazakistan’ın Kovid-19 aşısı Türkiye’de şişelenecek

Benzer haberler

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Siirt'te şehit olan uzman çavuş Erdem için taziye mesajı yayımladı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Siirt'te şehit olan uzman çavuş Erdem için taziye mesajı yayımladı

Akşener'den Siirt'e şehit olan uzman çavuş Erdem için başsağlığı

Kılıçdaroğlu, Siirt'te şehit olan asker için taziye mesajı yayımladı

Siirt'te terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 1 asker şehit oldu

Siirt'te terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 1 asker şehit oldu
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan yerli aşı açıklaması: 3'ünde insan uygulamalarına başlandı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan yerli aşı açıklaması: 3'ünde insan uygulamalarına başlandı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Draghi, hadsiz ifadeleri için özür dilemeli

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Draghi, hadsiz ifadeleri için özür dilemeli