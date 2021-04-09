Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Siirt'te şehit olan uzman çavuş Erdem için taziye mesajı yayımladı
Ankara
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Siirt'te terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda şehit olan asker için taziye mesajı yayımladı.
Oktay, Twitter hesabından paylaştığı mesajında, "Siirt'in Eruh ilçesinde hain terör örgütü mensuplarıyla girilen çatışmada şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Erkan Erdem'e Allah'tan rahmet, ailesine sabır diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.