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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, şehit Jandarma Teğmen Baki Koçak'ın babasını arayarak taziyelerini iletti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Eren-11 Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Üstçavuş Hakan Toydemir 2021-63" operasyonu sırasında şehit düşen Jandarma Teğmen Baki Koçak'ın babası Şevket Koçak'ı arayarak taziyelerini iletti.

Abdullah Yasin Güler   | 03.06.2021
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, şehit Jandarma Teğmen Baki Koçak'ın babasını arayarak taziyelerini iletti

Ankara

Oktay, şehit düşen Jandarma Teğmen Baki Koçak'ın başta acılı anne ve babası olmak üzere tüm ailesine başsağlığı dileklerini ileterek, "Teröre karşı verilen amansız mücadelemizde, aziz vatan uğruna nice canlar verdik. Kardeşim, hemşehrim Baki de şehadet şerbeti içen yiğit vatan evlatlarımız arasına katıldı. Gözü arkada kalmasın, geride bıraktıkları bizlere emanettir." dedi.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak her zaman gazilerimizin ve şehit yakınlarının yanında olduklarının altını çizen Oktay, hain terör örgütü ile vatan haini unsurlarının kökünü kazımakta kararlı olduğunu vurguladı.

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