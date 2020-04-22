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Türkiye

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay Rusya Başbakanı Mişustin ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Rusya Başbakanı Mihail Mişustin ile telefon görüşmesi yaptı.

Ahmet Sertan Usul   | 22.04.2020
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay Rusya Başbakanı Mişustin ile telefonda görüştü

Ankara

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Rusya Başbakanı Mihail Mişustin ile telefon görüşmesi yaptı.

Görüşmede, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede iş birliği, ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı.

Oktay, Türkiye'deki Kovid-19 vakalarında ölüm oranının diğer ülkelere kıyasla daha az olduğuna işaret ederek, bu kapsamda salgınla mücadelede edinilen tecrübeleri paylaşabileceklerini belirtti.

Görüşmede ayrıca, iki ülke arasındaki 100 milyar dolarlık ticaret hacmine ulaşma hedefinin ve mevcut projelerin Kovid-19 salgını nedeniyle kesintiye uğramaması konusunda mutabık kalındı.

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