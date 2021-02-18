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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay Regaip Kandili'ni kutladı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Regaip Kandili'nin Türk milletine ve İslam alemine hayırlar getirmesini diledi.

Abdullah Yasin Güler   | 18.02.2021
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay Regaip Kandili'ni kutladı

Ankara

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, sosyal medya hesabından Regaip Kandili dolayısıyla yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"Yüce Allah'ın rahmet, mağfiret ve rezzak sıfatlarıyla inananlara müjdeler verdiği, mübarek Regaip Kandili'nin milletimize ve İslam alemine hayırlar getirmesini dilerim."

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