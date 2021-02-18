Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay Regaip Kandili'ni kutladı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Regaip Kandili'nin Türk milletine ve İslam alemine hayırlar getirmesini diledi.
Ankara
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, sosyal medya hesabından Regaip Kandili dolayısıyla yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:
"Yüce Allah'ın rahmet, mağfiret ve rezzak sıfatlarıyla inananlara müjdeler verdiği, mübarek Regaip Kandili'nin milletimize ve İslam alemine hayırlar getirmesini dilerim."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.