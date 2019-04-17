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Türkiye

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Önümüzde 4,5 yıllık kesintisiz bir icraat dönemi bulunmaktadır

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "Önümüzde 4,5 yıllık kesintisiz bir icraat dönemi bulunmaktadır. Bu süreçte istikrar ve kalkınma ivmemizi hızlandırarak güçlü Türkiye olmaya devam edeceğiz." dedi.

Mümin Altaş   | 17.04.2019
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Önümüzde 4,5 yıllık kesintisiz bir icraat dönemi bulunmaktadır

Ankara

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Saraybosna İş Forumu'na katıldı.

Oktay, burada yaptığı konuşmada, "Önümüzde 4,5 yıllık kesintisiz bir icraat dönemi bulunmaktadır. Bu süreçte istikrar ve kalkınma ivmemizi hızlandırarak bölgede güvenli bir liman ve dostlarının daima yanında olan güçlü Türkiye olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin Bosna Hersek'in yanında olmayı sürdüreceğini belirten Oktay, şunları kaydetti:

"Bosna Hersek'in kalkınması, büyümesi ve Avrupa-Atlantik kurumlarıyla bütünleşmesi başta olmak üzere ihtiyaç duyulan alanlarda Bosna Hersek'in yanında olmayı sürdüreceğiz."

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