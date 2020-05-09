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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, MÜSİAD'ın 30. kuruluş yıl dönümünü kutladı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Müstakil Sanayici ve İş adamları Derneğinin (MÜSİAD) kuruluşunun 30'uncu yılı dolayısıyla Genel Başkan Abdurrahman Kaan'a tebrik mesajı gönderdi.

Ahmet Sertan Usul   | 09.05.2020
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, MÜSİAD'ın 30. kuruluş yıl dönümünü kutladı

Ankara

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Müstakil Sanayici ve İş adamları Derneğinin (MÜSİAD) kuruluşunun 30'uncu yılı dolayısıyla Genel Başkan Abdurrahman Kaan'a tebrik mesajı gönderdi.

Fuat Oktay, mesajında, "30 yıl önce bir grup vizyoner genç iş insanı tarafından kurularak bugün iş dünyamıza güç veren bir çınara dönüşen MÜSİAD'ın kuruluş yıl dönümünü yürekten tebrik ediyor, başarılarınızın daha nice yıllar sürmesini diliyorum. Salgının özellikle sivil toplum ve ekonomi üzerindeki etkilerinin MÜSİAD'ın da sunacağı katkılarla refah ve istikrara dönüşeceğine yürekten inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

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