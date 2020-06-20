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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Mültecilere yurt, mazluma umut olmaya devam edeceğiz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "Yaratılanı Yaradan'dan ötürü severek din, dil, ırk, mezhep ayrımı yapmaksızın mültecilere yurt, mazluma umut olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Esin Işık   | 20.06.2020
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Mültecilere yurt, mazluma umut olmaya devam edeceğiz

Ankara

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Yaratılanı Yaradan'dan ötürü severek din, dil, ırk, mezhep ayrımı yapmaksızın mültecilere yurt, mazluma umut olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Oktay, Dünya Mülteciler Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Evini sırtına alarak dünyanın vicdanına sığınan mültecilerin vatansız kalmadığı güzel günlere vesile olsun. Yaratılanı Yaradan'dan ötürü severek din, dil, ırk, mezhep ayrımı yapmaksızın mültecilere yurt, mazluma umut olmaya devam edeceğiz."

En çok mülteciye ev sahipliği yapan ülke Türkiye

Oktay, ayrıca Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliğinin Global Trends Forced Displacement-2019 raporunu da paylaştı.

Dünyada 26 milyon insanın mülteci konumunda yaşadığı belirtilen raporda, en çok mülteci göçü veren ülkeler 6,6 milyonla Suriye, 3,6 milyonla Venezuela, 2,7 milyonla Afganistan, 2,3 milyonla Güney Sudan ve 1,1 milyonla Myanmar (Burma) olarak sıralanıyor.

En çok mülteciye ev sahipliği yapan ülkenin, 3,6 milyon mülteciyle Türkiye olduğu belirtilen rapora göre, Türkiye'yi 1,8 milyon mülteciyle Kolombiya, 1,4 milyon mülteciyle Pakistan, 1.4 milyon mülteciyle Uganda ve 1.1 milyon mülteciyle Almanya izliyor.

Dünyada zorla yerinden edilmiş insanların yaklaşık 30-34 milyonu 18 yaş altı çocuklardan oluşuyor.

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