Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Muhsin Yazıcıoğlu'nu vefatının 12'nci yılında andı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Büyük Birlik Partisi (BBP) Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nu vefatının 12'nci yılında andı.
Ankara
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Vatan ve millet sevdalısı merhum MuhsinYazıcıoğlu'nu vefatının 12'nci yıl dönümünde rahmetle anıyorum. Mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.
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Vatan ve millet sevdalısı merhum #MuhsinYazıcıoğlu'nu vefatının 12. yıl dönümünde rahmetle anıyorum. Mekanı cennet olsun. pic.twitter.com/RfpsGhcOFu— Fuat Oktay (@fuatoktay) March 25, 2021