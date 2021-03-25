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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Muhsin Yazıcıoğlu'nu vefatının 12'nci yılında andı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Büyük Birlik Partisi (BBP) Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nu vefatının 12'nci yılında andı.

Abdullah Yasin Güler   | 25.03.2021
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Muhsin Yazıcıoğlu'nu vefatının 12'nci yılında andı

Ankara

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Vatan ve millet sevdalısı merhum MuhsinYazıcıoğlu'nu vefatının 12'nci yıl dönümünde rahmetle anıyorum. Mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.

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