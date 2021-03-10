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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay Miraç Kandili'ni kutladı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Miraç Kandili'nin Türk milletine ve İslam alemine hayırlar getirmesini diledi.

Abdullah Yasin Güler   | 10.03.2021
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay Miraç Kandili'ni kutladı

Ankara

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Peygamber Efendimizin, Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya, oradan da semaya, ilahi huzura yükseldiği bu mübarek gecenin ülkemize ve tüm insanlığa hayırlar getirmesini yüce Allah'tan niyaz ederim." ifadelerini kullandı.

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