Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay Miraç Kandili'ni kutladı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Miraç Kandili'nin Türk milletine ve İslam alemine hayırlar getirmesini diledi.
Ankara
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Peygamber Efendimizin, Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya, oradan da semaya, ilahi huzura yükseldiği bu mübarek gecenin ülkemize ve tüm insanlığa hayırlar getirmesini yüce Allah'tan niyaz ederim." ifadelerini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.