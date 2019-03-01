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Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli konuşuyor
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Türkiye

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay milli piyade tüfeği ile atış yaptı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, güvenlik güçlerinin ihtiyaçları doğrultusunda Makine Kimya Endüstrisi Kurumu tarafından üretilen milli piyade tüfeği MPT-55K ile atış yaptı.

Fatih Gökmen,Zekeriya Karadavut  | 01.03.2019
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay milli piyade tüfeği ile atış yaptı Fotoğraf: AA/Muhammet Fatih Oğraş

Kırıkkale

Bir dizi temaslar için Kırıkkale'de bulunan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay MKEK Silah Fabrikasını ziyaret etti.

MKEK Genel Müdür Vekili Mehmet Ünal tarafından karşılanan Oktay, güvenlik güçlerinin ihtiyaçları doğrultusunda üretimi yapılan milli piyade tüfekleri MPT-76, MPT-55 ve MPT-55K'ın üretim stantlarını gezdi.

Silahlar hakkında yetkililerden bilgi alan Oktay, daha sonra atış poligonuna geçti.

Poligonda kısa namlulu olarak üretilen MPT-55K ile atış yapan Oktay, silahın performansının çok iyi olduğunu söyledi.

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