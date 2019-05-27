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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Milletin adamlarını idam ettiler ancak gönüllerden silemediler

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, 27 Mayıs 1960 askeri darbesinin yıl dönümüne ilişkin paylaşımında, "Milletin adamlarını idam ettiler ancak gönüllerden silemediler." dedi.

Aynur Ekiz   | 27.05.2019
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Milletin adamlarını idam ettiler ancak gönüllerden silemediler

Ankara

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Milletin adamlarını idam ettiler ancak gönüllerden silemediler. Milli iradeye el uzatanları milletimiz affetmedi, affetmeyecek." ifadelerini kullandı.

Oktay, sosyal medya hesabı Twitter'dan 27 Mayıs 1960 askeri darbesinin yıl dönümüne ilişkin paylaşımda bulundu.

Millet iradesinin yok sayıldığı 27 Mayıs askeri darbesinin 59'uncu yıl dönümünde merhum Başbakan Adnan Menderes ve arkadaşlarını rahmetle anan Oktay, "Milletin adamlarını idam ettiler ancak gönüllerden silemediler. Milli iradeye el uzatanları milletimiz affetmedi, affetmeyecek." değerlendirmesinde bulundu.

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