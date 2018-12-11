TBMM

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "İlk 100 günde Cumhurbaşkanlığı ve Bakanlıklar olarak 81 ilde uyguladığımız proje ve faaliyetler ile yerelin kalkınmasına ilişkin göstergelerin yakından takibine yönelik bir sistem geliştirilmiştir. İkinci 100 günde de bu sistem 81 ilde uygulamaya alınacaktır. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne uyum amacıyla yürürlüğe giren mevzuat değişiklikleri de uygulamaya alınacaktır." dedi.

Oktay, Cumhurbaşkanlığı, TBMM, Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay ve Sayıştayın yanı sıra Kamu Denetçiliği Kurumu, Hakimler ve Savcılar Kurulu, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği, Diyanet İşleri Başkanlığı, İletişim Başkanlığı, Savunma Sanayi Başkanlığı, Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı, Devlet Arşivleri Başkanlığının 2019 yılı bütçeleri üzerinde TBMM Genel Kurulunda söz aldı.

2019 yılı bütçesinin, 2002 yılı sonundan itibaren istikrarlı bir şekilde büyüyen Türkiye'nin daha da büyümesine, kalkınmasına, daha müreffeh bir ülke haline gelmesine vesile olacağını belirten Oktay, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçişle birlikte, idari ve mali yönetim ve bütçe sürecinin etkinliğini artıracak bir altyapıya kavuşulduğunu ifade etti.

İlk 100 günlük İcraat Programı ile Cumhurbaşkanlığı sisteminin ilk somut çıktılarının alınmaya başlandığını ve 400 projenin hayata geçirildiğini dile getiren Oktay, ilk 100 günlük uygulama sonuçları ile ikinci 100 günlük İcraat Programının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tarafından önümüzdeki günlerde açıklanacağını söyledi.

İlkinde olduğu gibi ikinci 100 günlük İcraat Programında da katma değeri yüksek ürünlerin hayata geçirilmesine yönelik projeler ile vatandaşın hayatını kolaylaştıracak hizmet odaklı projelerin yer aldığını aktaran Oktay, sözlerini şöyle sürdürdü:

"ilk 100 günde her bir Bakanlık ve kurum gelecek 5 yıllık yol haritalarını hazırladılar. İkinci 100 günde ise 5 yıllık yol haritaları nihaileştirilerek uygulamaya alınacaktır. Burada ifade edilen yol haritaları en ince detaylarına kadar çalışılmıştır, gerçektir, gerçekçidir. İlk 100 günde Cumhurbaşkanlığı ve Bakanlıklar olarak 81 ilde uyguladığımız proje ve faaliyetler ile yerelin kalkınmasına ilişkin göstergelerin yakından takibine yönelik bir sistem geliştirilmiştir. İkinci 100 günde de bu sistem 81 ilde uygulamaya alınacaktır. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne uyum amacıyla yürürlüğe giren mevzuat değişiklikleri de yine uygulamaya alınmaktadır ve alınmaya devam edecektir. "

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Türkiye için AB üyeliğinin, stratejik bir dış politika hedefi olduğuna işaret ederek, "AB ile ilişkilerimiz çok boyutlu ve köklüdür. Katılım sürecinde şu ana kadar açılan fasıl sayısı 16'dır. Hali hazırda, 14 fasıl üzerinde gayri kanuni olarak AB'ye üye yapılan Güney Kıbrıs Rum Yönetimine bağlı sebeplerle blokaj bulunmaktadır. Ülkemiz, dışa açılım politikalarımızın sonucunda, hali hazırda 241 dış temsilcilik ile dünyanın en geniş temsil ağına sahip 5'inci ülkesi durumundadır. Dış temsilcilik sayımız, ülkemizin uluslararası alandaki artan etkinliğinin en açık göstergesini teşkil etmektedir." diye konuştu.

Oktay, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi çerçevesinde dinamik, milletin ihtiyaçlarına hızlı cevap veren, gelişmelere hızlı uyum sağlayan, doğru ve sürdürülebilir politikalar geliştirebilecek bir sistem oluşturulmasını hedeflediklerini kaydetti.

Vatandaşlara, özel sektöre ve kamunun kendisine verdiği hizmetlerin yüzde 93'ünün e-Devlete entegre edildiğini bildiren Oktay, 2019 sonuna kadar uygulamanın tamamlanacağını bildirdi.

Belge değil beyan esasına dayalı kurulan sistem tamamlandığında devlette olan hiçbir belgenin vatandaştan talep edilmeyeceğini söyleyen Oktay, "Dijital Dönüşüm Ofisimizle, akabinde kararlılıkla sistemi akıllılaştırmaya yani dijital dönüşüme odaklanacağız. Bu değişim beraberinde devlet ve vatandaş arasında beyan ve güven ilişkilerine dayanan toplumsal dönüşümü başlatacaktır." ifadelerini kullandı.

"CİMER'e 3 milyon civarında başvuru ulaştı"

Oktay, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) adı altında birleştirilen Başbakanlık İletişim Merkezi (BİMER) ve CİMER'e, şimdiye kadar 3 milyon civarında başvuru ulaştığını, başvuruların yaklaşık yüzde 83'ünün sevk ve cevaplama işlemi yapıldığını söyledi.

Gazetelerin son zamanlarda başta kağıt olmak üzere üretim maliyetlerinin artması nedeniyle içinde bulundukları ekonomik sıkıntıların aşılması noktasında yılbaşından itibaren yürürlüğe girecek düzenlemenin Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından onaylandığını anımsatan Oktay, "Buna göre, yayın ücreti yüzde 20 artırılarak 15 Türk Lirasına, günlük fiili satış ortalaması 50 binden fazla gazetelerin yayın ücreti ise yüzde 12,50 artırılarak 45 Türk Lirasına yükseltilmiştir" dedi.

"11. Kalkınma Planı hazırlık çalışmaları katılımcı şekilde yürütüldü"

11. Kalkınma Planı hazırlık çalışmalarının, yeni hükümet sistemi çerçevesinde, Strateji ve Bütçe Başkanlığı kalkınma vizyonuyla, ekonomik ve sosyal politikalarla uyumlu biçimde sürdürüldüğünün altını çizen Oktay, "2017 yılında başlatılan 2019-2023 yıllarını kapsayan On Birinci Kalkınma Planının hazırlık çalışmaları, 2018 yılında da katılımcı bir şekilde yürütülmüş, bu kapsamda 75 Özel İhtisas Komisyonu ve Çalışma Grubu toplantılarına ilaveten TBMM komisyon üyeleri, bölgesel kuruluşlar, bakanlıklar ve farklı paydaşlarla istişare toplantıları düzenlenmiştir. Plan tamamlandığında Meclisin onayına sunulacaktır." ifadelerini kullandı.

Oktay, 2019 yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programında "Nitelikli İnsan, Güçlü Toplum", "Yenilikçi Üretim ve İstikrarlı Büyüme", "Yaşanabilir Mekanlar, Sürdürülebilir Çevre" ve "Kalkınma İçin Uluslararası İşbirliği" eksenleri altında eğitim, sağlık, güvenlik gibi 50 alanda hedef ve politikalarla, bunlara ilişkin 444 tedbir belirlendiğini, bu tedbirlerin, üçer aylık dönemler halinde izlenip, değerlendirileceğini söyledi.

2019 yılı yatırım proje tekliflerinin değerlendirilmesinde; azami tasarruf ilkesiyle kalkınma potansiyelini destekleyici mahiyetteki iktisadi ve sosyal altyapı yatırımları ile devam eden projelerden en kısa sürede tamamlanabilecek olanlara öncelik verildiğine dikkati çeken Oktay, "2019 yılında toplam kamu sabit sermaye yatırımları 123 milyar TL'dir. Bu tutar, Gayri Safi Yurtiçi Hasılanın yüzde 2,8'ine tekabül etmektedir." dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "Önümüzdeki dönemde Kamu Özel İşbirliği (KÖİ) modelinin uygulanmasında dünya uygulamalarını dikkate alarak projelerin hazırlık süreci başta olmak üzere kamu kuruluşlarının KÖİ modeli konusundaki kapasitelerinin artırılması faaliyetlerine devam edeceğiz." açıklamasını yaptı.

Ülke, genelinde yaklaşık 89 bin cami bulunduğunu bildiren Oktay, Diyanet İşleri Başkanlığının sunduğu dini hizmetleri, yaklaşık 87 bin imam, müezzin ve cami görevlisi eliyle yürüttüğünü aktardı.

"Yeni basın kartları ay sonundan itibaren dağıtılacak"

Basın kartlarına ilişkin soru üzerine Oktay, yeni basın kartlarının ay sonundan itibaren Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından dağıtılacağını söyledi.

2018'de iki F-35 uçağının teslim alındığını, pilotların Amerika'da eğitimlerinin devam ettiğini kaydeden Oktay, "2019 yılında da 2 uçak teslim edilecektir. İhtiyaçlarımızı karşılamak üzere yürütülen bu alımlarla eş zamanlı olarak, kendi milli muharip uçağımızı ve milli uzun menzilli savunma sistemimizi geliştirme çalışmalarını devam ettirmeliyiz. Ne S 400'e, ne de F-35'e bağımlı kalmayı düşünmüyoruz, planlamıyoruz. Böyle bir düşüncemiz de niyetimiz de yok." diye konuştu.

Savunma sanayinde beyin göçüne ilişkin eleştiriler olduğunu belirten Oktay, sayı az olsa da beyin göçünün önlenmesine ilişkin çalışmaların Savunma Sanayi Başkanlığı koordinasyonunda yürütüldüğünü söyledi.

Oktay, yurt dışında yetişmiş kalifiye personelin ülkeye kazandırılması için de çalışmaların devam ettiğini dile getirdi.

Ankara Mamak'taki TOKİ inşaatında çalışan ve ücretlerini alamadıkları için 21 gündür eylem yapan işçilerden ikisinin, binalardan birinin çatısına çıktığı yönündeki haberleri anımsatan Oktay, "TOKİ tarafından, işçilerin paralarını almalarını sağlamak amacıyla, taşeronlara temlik verilmiş ve son hak edişte yapılan ödemeden taşeronlarının hesaplarına direkt olarak temlikten para gönderilmiştir. Şu anda eylem yapan işçilerin çalışmakta olduğu taşeron firma TOKİ tarafından para ödenen firmalar arasındadır. Yüklenici firmanın, işçilerin alacaklarıyla ilgili sorunu çözmesini sağlamak amacıyla, son hak edişinden de bir miktar bloke edilmiştir. Yani sorun, işçiler ile TOKİ arasında değil, taşeron firma ile işçiler arasındadır. Yine onu da çok yakinen takip ediyoruz." açıklamasını yaptı.

Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı bünyesinde toplanan yardımların akibetine ilişkin bir soru yöneltildiğini ifade eden Oktay, 15 Temmuz dayanışması kapsamında toplanan paraların, Ziraat ve Halk bankalarındaki kurumsal hesapta bulunduğunu kaydetti.

MİT Başkanı Hakan Fidan'ın, ABD senatosunda bilgilendirme yapıp yapmadığı sorusu üzerine Oktay, sözlerini şöyle sürdürdü:

"MİT Başkanı'nın Amerika senatosuna veya herhangi bir organına sunum yaptığı bilgisi bizde bulunmamaktadır. Orada yapılan görüşme, MİT Başkanımızın Amerika ziyaretinde muhataplarıyla yaptığı bir görüşmedir ve Cumhurbaşkanımızın bilgisi dahilindedir. Cumhurbaşkanımıza 'Amerika senatosuna bir bilgi verildiği, bunun bilgisi dahilinde olup olmadığı' yönünde bir soru sorulmuştu. Şunu ifade ediyorum; Amerika'daki bilgi ve görüşme MİT Başkanı'nın muhataplarıyla görüşmesidir ve Sayın Cumhurbaşkanımızın bilgisi dahilindedir. Senato veya senato üyeleriyle değil."

Oktay, Basın İlan Kurumunun internet sitelerine ilan vermeyerek mağduriyet yaratıldığı, bu konuda yasal düzenlemenin ne zaman yapılacağına yönelik soruya, "İnternet medyasıyla ilgili Basın Kanunu'nda değişiklik yapılması halinde internet haber sitelerine resmi ilan verilebilecektir. Yani yasal bir düzenlemedir." yanıtını verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kullandığı makam araç sayısına ilişkin soru üzerine Oktay, Cumhurbaşkanı İdari İşler Başkanlığı demirbaşına, envanterine kayıtlı araçlar ve kiralık araçların bulunduğunu kaydetti. Oktay, Erdoğan'ın bizzat kullandığı sadece iki araç bulunduğunu, geriye kalan 13'ünün Erdoğan tarafından kullanılmadığını, Türkiye'ye gelen heyetler, devlet başkanları, hükümet başkanlarının Türkiye'de misafir olduğu süre boyunca makam olarak kullanıldığını söyledi. Oktay, ilave olarak Başbakanlıktan alınan 3 olmak üzere toplam 21 makam aracının kullanıldığını bildirdi.

"Uyku bile uyumadan 7/24 çalışıyoruz"

Oktay, Cumhurbaşkanlığı bütçesine yüzde 231 artış yapıldığı, "Sarayda nasıl bir zevki sefa yaşanıyor" eleştirilerine ise "Böyle bir şey söz konusu değil. Bizim gelip nasıl yaşadığımızı görürseniz, zevki sefa içinde değil, uyku bile uyumadan 7/24 çalıştığımıza bizzat şahit olabilirsiniz. Kapımız da gönlümüz de yüreğimiz de açıktır." dedi.

Mülga Başbakanlıktan kurumların, görevleriyle birlikte Cumhurbaşkanlığına devredildiğini anımsatan Oktay, "Buraya devredildiğinde bu kurumlar bütçeleriyle geliyor. Yaklaşık yüzde 45'inden fazlası sadece buradan geliyor. Yüzde 231 artış diye bir şey söz konusu olmadığını net şekilde görürsünüz." dedi.

Oktay, Cumhurbaşkanlığında Ekim 2018 itibarıyla Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığında, Devlet Denetleme Kurulu Başkan ve üyeleriyle, idari personel ve emekli cumhurbaşkanlarına hizmet eden personel de dahil 890 personelin görev yaptığını kaydetti. Oktay, kadrolu personel dışında hizmet sözleşmeli personel, kısmi zamanlı personel, koruma, itfaiye personeli, geçici personel olmak üzere kadrosuz personel ve OHAL Komisyonu personelinin görev yaptığını ifade etti.

"Binde 2'den az"

Örtülü ödenekle ilgili bir soruya ise Oktay, "Örtülü ödenekte başlangıçta ödenek konuluyor, bu ihtiyaca göre artırılıyor. Burada bir üst sınır var. 2017'de harcanan genel miktar, genel bütçe başlangıç ödeneklerinin binde 2'sinden azdır; üst sınırdan daha az miktardadır. Daha az miktarda olmak zorundadır." diye karşılık verdi.



Oktay, Katar'dan Türkiye'ye uçak hediye edilmediğini, hibe edilen bir uçak olduğunu, buna ilişkin Katar ile herhangi bir protokol ve ödeme yapılmadığını, bu uçağın Cumhurbaşkanı envanterinde olduğunu bildirdi.



TBMM Başkanvekili Mustafa Şetnop, Sayıştay Başkan Yardımcısı Fikret Çöker'in görevden alınmasına yönelik bir soru üzerine, Çöker'in görevden alınmadığını, birkaç ay öncesinden görevden ayrılma talebinin olduğunu, Başkanlık tarafından da bu talebin uygun bulunduğunu söyledi.

"Kimden gelirse gelsin o teklife iki elimizi kaldıraracağız"

Bütçe üzerine aleyhte söz alan CHP Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal, "MHP'nin seçim vaadinde yer aldığı halde Mecliste U dönüşü yapması yüzünden önce 'evet' sonra 'hayır' dediği için haklarını alamamış emeklilikte yaşa takılanlar bu bütçede yok." ifadelerini kullandı.

Bunun üzerine söz alan MHP Grup Başkanvekili Levent Bülbül, emeklilikte yaşa takılanların sorunlarının çözülmesini MHP'nin kendi uslubuyla, kendi hukuku düzenleme çerçevesinde halletmeyi taahhüt ettiğine dikkati çekti. Bülbül, bunun başka bir siyasi partilerin, farklı hukuki problemler içeren şekliyle ortaya koyduğu düzenlemelere, otomatikman destek verme sonucu doğurmadığını söyledi.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in "Biz de MHP'nin hiçbir tutumunu beğenmiyoruz. Biz de onlardan gelecek kanun teklifine 'hayır' dersek EYT'liler ömrü billah açıkta kalacak. Kimden gelirse milletin hayrına olacak o teklife iki elimizi birden kaldıracağız." sözlerine CHP milletvekilleri iki ellerini de kaldırarak destek verdi.

Konuşmaların ardından Cumhurbaşkanlığı, TBMM, Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay, Sayıştay, Kamu Denetçiliği Kurumu, Hakimler ve Savcılar Kurulu, MİT Başkanlığı, MGK Genel Sekreterliği, Diyanet İşleri Başkanlığı, İletişim Başkanlığı, Savunma Sanayi Başkanlığı, Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı, Devlet Arşivleri Başkanlığının 2019 yılı bütçeleri kabul edildi.

Ayrıca, MİT Müsteşarlığı, Basın–Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü, Savunma Sanayi Müsteşarlığı, Kalkınma Bakanlığı, Başbakanlığın kesinhesabı da Genel Kurulda oylanarak kabul edildi.

Bütçelerin kabulünün ardından TBMM Başkanvekili Levent Gök, birleşimi saat 11.00'de toplanmak üzere kapattı.

13 saatlik görüşme

Bütçenin 1. tur görüşmeleri yaklaşık 13 saat sürdü. Kurumların bütçeleri üzerinde AK Parti'den 14, CHP'den 13, HDP'den 8, MHP ve İYİ Parti'den 6'şar, lehte ve aleyhte 2 milletvekili olmak üzere toplam 49 milletvekili söz aldı.

Bu arada, Diyanet İşleri Başkanlığının bütçesinin kabul edilemesinin ardından CHP milletvekilleri sıra kapaklarına vurarak tepki gösterdi.

Muhabir: Yıldız Aktaş, Meltem Öztürk