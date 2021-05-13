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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Kudüs Filistinlilerindir

Muhammed Nuri Erdoğan   | 13.05.2021
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Kudüs Filistinlilerindir

Ankara

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Kudüs Filistinlilerindir ve Filistin bağımsız bir devlet olarak inşallah gelecekte haklı yerini alacaktır. Kudüs'ün zorla İsrail'in başkenti olduğunu kabul ettirmeye çalışan ülkeler bu zulme ortaktır." dedi. 

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