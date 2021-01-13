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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, KKTC'nin Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ı andı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, KKTC'nin Kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş'ın vefatının dokuzuncu yılı nedeniyle mesaj yayımladı.

Abdullah Yasin Güler   | 13.01.2021
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, KKTC'nin Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ı andı

Ankara

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın vefatının dokuzuncu yılı nedeniyle mesaj yayımladı.

Oktay, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Ömrünü Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesine adayan, KKTC'nin kurucu lideri Rauf Denktaş'ı vefatının 9'uncu yıl dönümünde saygı ve rahmetle anıyorum." ifadesini kullandı.

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