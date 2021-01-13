Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, KKTC'nin Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ı andı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, KKTC'nin Kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş'ın vefatının dokuzuncu yılı nedeniyle mesaj yayımladı.
Ankara
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın vefatının dokuzuncu yılı nedeniyle mesaj yayımladı.
Oktay, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Ömrünü Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesine adayan, KKTC'nin kurucu lideri Rauf Denktaş'ı vefatının 9'uncu yıl dönümünde saygı ve rahmetle anıyorum." ifadesini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.