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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay KKTC'nin Ankara Büyükelçisi Köprülü'yü kabul etti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 46'ncı yıl dönümü dolayısıyla nezaket ziyaretinde bulunan KKTC'nin Ankara Büyükelçisi Köprülü'yü kabul etti.

İsa Toprak   | 20.07.2020
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay KKTC'nin Ankara Büyükelçisi Köprülü'yü kabul etti Fotoğraf: Arda Küçükkaya / AA

Ankara

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 46'ncı yıl dönümü dolayısıyla nezaket ziyaretinde bulunan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Ankara Büyükelçisi Kemal Köprülü'yü kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde Büyükelçi Köprülü, Kıbrıs Barış Harekatı dolayısıyla Kıbrıs Türk halkı adına teşekkürlerini ileterek Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'a plaket takdiminde bulundu.

Oktay da konuşmasında, Kıbrıs'ın Türkiye'nin milli davası olduğunu, Kıbrıs Türk halkıyla gönül bağı bulunduğunu ve Kıbrıs Türklerini Türk milletinin ayrılmaz bir parçası olarak gördüklerini vurguladı.

Kabulde, KKTC'nin Ankara Büyükelçiliği Askeri Ataşesi Kurmay Albay Mehmet Ali Akbaş da hazır bulundu.

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