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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, KKTC Maliye Bakanı Oğuz'u kabul etti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Maliye Bakanı Dursun Oğuz'u kabul etti.

Abdullah Yasin Güler   | 14.04.2021
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, KKTC Maliye Bakanı Oğuz'u kabul etti

Ankara

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan görüşmede, Türkiye ve KKTC arasındaki mali iş birliği protokolü çerçevesinde yürütülecek çalışmalar ele alındı ve iş birliğinin daha da artırılmasına yönelik çalışmalar değerlendirildi.


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